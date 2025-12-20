Haberler

Bakan Güler, Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'nde konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Deniz platformlarımızın farklı coğrafyalarda görev yapacak olması Türkiye'nin askeri diplomasisinin ve küresel güvenlik mimarisine sunduğu katkıların da önemli bir parçasıdır." dedi.

Bakan Güler, Pendik'teki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'ndeki konuşmasında, denizlerdeki gücü, savunma sanayisindeki mümtaz seviyeyi ve bu alandaki uluslararası işbirliği vizyonunu ortaya koyan gurur verici bir tabloya tanıklık etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bugün donanmanın hizmetine giren bayrak çeken ve sacı kesilen birbirinden kritik deniz platformlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her geçen gün gelişen Türk savunma sanayisinin imkan ve kabiliyetinin bir yansıması olduğunu vurgulayan Güler, " Türkiye, bu alanda sadece ithal edip kullanan değil tasarlayıp üreten, geliştirip yön veren belirleyici bir ülke olarak artık küresel ölçekte referans alınmakta ve birbirinden değerli ürünlerimiz yüksek bir talep görmektedir." diye konuştu.

Güler, dost ve kardeş Pakistan Deniz Kuvvetleri için inşa edilen Khaibar gemisinin "kazan kazan" anlayışına dayalı işbirliğinin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, "Şu bir gerçek ki deniz platformlarımızın farklı coğrafyalarda görev yapacak olması Türkiye'nin askeri diplomasisinin ve küresel güvenlik mimarisine sunduğu katkıların da önemli bir parçasıdır. Modern harp ortamında deniz kuvvetleri, caydırıcılık ve etkinlik unsuru olmanın yanında deniz ticaretinin güvenliğinin, enerji hatlarının korunmasının ve kriz bölgelerinde istikrarın sağlanmasının da temel unsurlarından biridir." şeklinde konuştu.

Bu nedenle deniz gücünü, askeri kapasiteyle birlikte ekonomik ve jeopolitik güvenliğin de ayrılmaz bir unsuru olarak değerlendirdiklerini kaydeden Güler, deniz sistemlerinin etkinliğini ve teknolojik yeterliliğini artırmak amacıyla tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Denizlerde güçlü ve etkin olmanın önemi

Güler, içinde bulunulan dönemde çok geniş bir coğrafyada kriz çatışma ve belirsizliklerin iç içe geçtiği bir güvenlik atmosferini yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti.

"Bu tablo, küresel ölçekte istikrar ve barışın tesisi için denizlerde de güçlü ve etkin olmanın vazgeçilmezliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu bilinçle Deniz Kuvvetlerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hudutlarının önemli ve büyük bir bölümü deniz olan Türk Devleti'nin denizciliği, Türk'ün milli ülküsü olmalıdır' sözünden ilham alarak üstlendiği tüm sorumlulukları başarıyla yerine getirmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayisinin gelişmesine yönelik atılan adımlar ve elde edilen başarıların, donanmayı her geçen gün güçlendirdiğine işaret eden Güler, bu durumun Türkiye'yi geleceğin güvenlik ortamına hazırlıklı kıldığını kaydetti.

Güler, konuşmasını "Türk mühendisliğinin, Türk işçisinin ve Türk aklının müşterek eseri olan bu adımların hayata geçirilmesindeki kararlı tutum ve direktifleriniz nedeniyle zat-ı devletlerine şükranlarımı sunuyorum. Bugün gururla şahitlik ettiğimiz projelerin her aşamasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza, dost ve kardeş Pakistan'ın kıymetli temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Kahraman bahriyelilerimize de diyorum ki: denizleriniz sakin, pruvanız neta, yolunuz ve bahtınız açık olsun." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
