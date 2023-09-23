BAKAN GÜLER DENİZ KUVVETLERİMİZ HAREKET KABİLİYETİNİ DAHA DA ARTTIRACAK

İSTANBUL Tersane Komutanlığı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki açık deniz karakol gemisi 'TCG Akhisar' ve 'TCG Koçhisar' törenle denize indirildi. Yapımı tamamlanan 1 MİLGEM de törende Pakistan'a teslim edildi. Törene katılarak konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yerli ve milli sanayi seviyemizin geldiği mümtaz seviyeyi ortaya koyan bu gemilerimizin donanmamıza katılmasıyla Deniz Kuvvetleri'miz Mavi Vatan'daki harekat kabiliyeti ve etkinliğini daha da arttıracak, dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki seçkin yerini pekiştirecektir" dedi.

Türk donanmasının yerli ve milli gemilerinden iki tanesi TCG Akhisar ve TCG Koçhisar Mavi Vatan ile buluştu. Yapımı tamamlanan 1 MİLGEM de Pakistan'a teslim edildi. 2 savaş gemisinin denize indirme ve bir geminin de teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Pakistan Savunma Bakanı Anwar Ali Hayder ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Pakistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı kuvvet komutanları ve yetkililer katıldı. Gemiler ile istihbarat, gözetleme, keşif, arama kurtarma, terörle mücadele, denizde denetim harekatı ve deniz özel harekatı görevleri icra edilecek. Karakol gemileri, aynı kızakta bu kadar kısa sürede ve bu seviyede iki geminin birden denize indirilmesi bakımından bir ilk. MİLGEM projesi kapsamında inşası tamamlanan 'Babur' gemisi de düzenlenen törenle Pakistan'a teslim edildi.

"DOST VE KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN'IN MİLGEM PROJESİNİ TERCİH ETMESİ BİZLER İÇİN MUTLULUK"

Törende konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın MİLGEM Projesi'ni tercih etmesi bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi olmuştur. Türk Savunma Sanayisi'nin ulaştığı bu üstün seviyeyi ortaya koyan bu projeyle ülkelerimiz arası stratejik iş birliği daha da güçlenmiş, projenin başarıyla tamamlanması ise yeni iş birliklerine zemin hazırlamıştır. Proje kapsamında bugün teslim edilecek Babur Gemisi'nin Pakistan silahlı kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini arttırarak Pakistan'ın savunma ve güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Temennimiz dost ve kardeş ülke Pakistan'la ortaya koyduğumuz bu iş birliği, ortak çalışma kültürünün kara ve hava platformlarıyla daha da güçlendirilmesidir" dedi.

"BU GEMİLERİMİZİN DONANMAMIZA KATILMASIYLA DENİZ KUVVETLERİMİZ HAREKET KABİLİYETİNİ DAHA DA ARTTIRACAK"

Milli ve yerli karakol gemilerimizden de bahsede Bakan Güler, "Bugün aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'miz için inşa edilen ilk deniz karakol gemilerimiz olan Akhisar ve Koçhisar'ı denize indirmenin haklı, gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli ve milli sanayi seviyemizin geldiği mümtaz seviyeyi ortaya koyan bu gemilerimizin donanmamıza katılmasıyla Deniz Kuvvetleri'miz Mavi Vatan'daki harekat kabiliyeti ve etkinliğini daha da arttıracak, dünyanın önde gelen deniz kuvveleri arasındaki seçkin yerini pekiştirecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaştığımız bu tarihi süreçte sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine büyük bir azim ve gayrette yürümekteyiz" diye konuştu.

"BİRÇOK COĞRAFYADA BÖLGE VE DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLIYORUZ"

Türkiye'nin etrafında yaşanan bölgesel askeri hareketliliğe de değinen Bakan Güler, "Can gardaş Azerbaycan'ı iki devlet tek millet anlayışıyla desteklemeye devam ediyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumaya yönelik haklı adımlarını da büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Kederde ve kıvançta her zaman Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bunun yanı sıra Libya'da Kosova'da, Bosna Hersek'te, Katar'da ve Somali'de kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek oluyor, birçok coğrafyada bölge ve dünya barışına katkı sağlıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk silahlı Kuvvetleri olarak bundan sonrada yerli ve milli savunmasının geliştirilmesi dahil ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslimini gerçekleştirdiğimiz Babur Gemisi ile Deniz Kuvvetlerimiz için üretilen açık deniz karakol gemilerimiz Akhisar ve Koçhisar'ın ülkelerimize ve silahlı kuvvetlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.