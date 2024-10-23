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Bakan Güler'den TUSAŞ Saldırısına Sert Yanıt

Bakan Güler'den TUSAŞ Saldırısına Sert Yanıt
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK'ya yönelik sert mesajlar vererek, terörle mücadelenin süreceğini ifade etti. TUSAŞ'a yapılan saldırının ardından, 'En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız' dedi.

(İSTANBUL)- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısına ilişkin, "Milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, fakat bunlar bir türlü  akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha  tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acısını misliyle çıkaracağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, fakat bunlar bir türlü  akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha  tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek hiç merak etmeyin."

Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Havacılık Politika Güvenlik Savunma Olaylar Güncel Terör TUSAŞ Dünya PKK

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