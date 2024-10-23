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Bakan Güler'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Sert Tepki

Bakan Güler'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Sert Tepki
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayarak, teröristlerin peşini bırakmayacaklarını ve gereken cevabı vereceklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin, "En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek." dedi.

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'da bulunan Bakan Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Güler, şunları kaydetti:

"TUSAŞ tesislerimize her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek, hiç merak etmeyin."

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel

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