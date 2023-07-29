Bakan Güler'den taziye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker için taziye mesajı paylaştı. Güler, 'Kahraman silah arkadaşımız, 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim' ifadelerini kullandı.