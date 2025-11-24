Bakan Güler'den 'Öğretmenler Günü' mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesinde en büyük pay, evlatlarımızı sevgiyle, bilgiyle ve umutla yoğuran öğretmenlerimizin olacaktır. Onların azmi, vatan sevgisi ve inancı, milletimizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır" dedi.

Bakan Güler, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Güler, "Kıymetli öğretmenlerim, kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, hayatımıza yön veren, bizleri bilgiyle donatıp milli ve manevi değerlerle yoğurarak geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutluyorum. Bu vesileyle, 97 yıl önce 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' ünvanını alarak eğitim seferberliğimizin öncüsü olan Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve şükranla anıyor; onun açtığı aydınlık yolda ilerleyen tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, eğitim; insanın doğumundan ölümüne kadar devam eden, hayatı anlamlandıran ve bireyi sürekli geliştiren en önemli unsurdur. Eğitimde asıl hedef; sadece bilgi aktarmak değil, bireyin düşünce ufkunu genişletmek, onu özgüvenli, üretken ve sorumluluk sahibi bir fert haline getirmektir. Bu bağlamda, bir yandan çağın gerektirdiği yenilikçi yaklaşımları benimserken diğer yandan da milli kimliğimizi, tarihi birikimimizi ve kültürel değerlerimizi koruyan bir eğitim anlayışını sürdürmek büyük önem taşımaktadır. Küçük yaşlardan itibaren hayatımıza dokunan, bizlere sevgiyi, sabrı ve hoşgörüyü aşılayan öğretmenlerimiz; yalnızca öğrencilerimizin değil, toplumumuzun geleceğini de inşa eden mimarlardır. Bilinmelidir ki Başöğretmenimiz Atatürk'ün 'Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister' sözünden feyzalan fedakar öğretmenlerimizin 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmek için gösterdikleri üstün gayret, vatan savunması kadar kutsaldır" açıklamasında bulundu.

'ÖĞRETMENLİK SADECE BİR MESLEK DEĞİL'

Öğretmenliğin sadece bir meslek değil; gönülden gelen bir sevda, bir ideal, bir adanmışlık olduğunu vurgulayan Bakan Güler, "Öyle ki öğretmenlerimizin ifa ettikleri görevlerin değeri ile öğrencilerinin başarısı için verdikleri uğraşlar, hiçbir ölçüyle tarif edilemez, hiçbir karşılıkla ölçülemez. Bu anlamda, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesinde en büyük pay, evlatlarımızı sevgiyle, bilgiyle ve umutla yoğuran öğretmenlerimizin olacaktır. Onların azmi, vatan sevgisi ve inancı, milletimizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Bu vesileyle; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan, millet, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehit öğretmenlerimizi, ülkemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm eğitimcilerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" dedi.