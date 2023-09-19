Yaşar Güler'den "Gaziler Günü" Mesajı: Kahramanlık ve Fedakârlığınız Daima Minnet ve Şükranla Anılacaktır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; “Kahraman gazilerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elde ettiği tüm başarılarda en büyük pay, elbette aziz şehitlerimize ve sizlere aittir. Kahramanlık ve fedakârlığınız daima minnet ve şükranla anılacaktır. Göğsünüzü siper ederek yazdığınız kahramanlık destanları, hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Kahraman gazilerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elde ettiği tüm başarılarda en büyük pay, elbette aziz şehitlerimize ve sizlere aittir. Kahramanlık ve fedakarlığınız daima minnet ve şükranla anılacaktır. Göğsünüzü siper ederek yazdığınız kahramanlık destanları, hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Güler'in mesajı şöyle:

"Kahraman gazilerimiz, gazilerimizin fedakar aileleri, değerli silah ve mesai arkadaşlarım, bugün; vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan, vatana adanmışlık ve yiğitliğin abideleşen sembolü kahraman gazilerimizin şeref ve şan günüdür. Bugün aynı zamanda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Gazi'lik ünvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin de 102'nci yıl dönümüdür. Bu anlamlı gün vesileyle, her karışı şehit ve gazi kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, şehit ve gazilik ünvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Bu nedenle şehitlik ve gazilik, asil Türk milleti için en yüce ünvanlardır. Gözü gibi bakarak yetiştirdiği kınalı evlatlarını, cepheye uğurlarken annelerimizin dilinden dökülen 'Haydi yavrum haydi git, ya gazi ol ya şehit!' duasında da yer bulan gazilik ünvanı, ömür boyu taşınacak büyük bir onurdur. Bu nedenle, asil milletimiz şanlı tarihimiz boyunca söz konusu vatanı, milli ve manevi değerleri olunca canını hiç düşünmeden feda etmekten çekinmemiştir.

Bizler de 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. / Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır' düşüncesiyle cepheden cepheye koşarak bu toprakları kanı ve canı pahasına bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden aldığımız ilhamla faaliyetlerimizi icra etmekteyiz. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, son bir asrın en yoğun ve en etkin faaliyetlerini sürdürerek; hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye; Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirmektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaştığımız bu tarihi süreçte ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Kahraman gazilerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin elde ettiği tüm başarılarda en büyük pay, elbette aziz şehitlerimize ve sizlere aittir. Kahramanlık ve fedakarlığınız daima minnet ve şükranla anılacaktır. Göğsünüzü siper ederek yazdığınız kahramanlık destanları, hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tedavisi devam eden gazilerimize acil şifalar diliyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha saygı ve şükranlarımı sunuyorum."