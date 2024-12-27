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Bakan Güler'den Azerbaycan Büyükelçisi'ne Taziye Ziyareti

Bakan Güler'den Azerbaycan Büyükelçisi'ne Taziye Ziyareti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u ziyaret etti ve başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'a taziye ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Yaşar, ziyaretinde Büyükelçi Memmedov'a kazadan duyulan üzüntüyü ifade ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Yaşar Güler, Büyükelçiliğin taziye defterine şunları yazdı:

"Azerbaycan ve Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla tarih boyunca sevinç ve kederi birlikte yaşamış, zorlu zamanlarda birbirine destek olmuş, her ne olursa olsun omuz omuza durmuştur. Bugün de kardeş Azerbaycan halkının yaşadığı bu derin acıyı yüreklerimizde hissediyor, aynı hüznü paylaşıyoruz. Türkiye olarak bu zorlu süreçte de can gardaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz."

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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