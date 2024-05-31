Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürüyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, son yıllarda uluslararası arenada müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelen Türkiye'nin, geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürüdüğünü belirterek, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için kahraman ordumuzun da daima güçlü ve etkin olması bir tercih değil, zorunluluktur." dedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Pilotaj Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Konuşmasında mezun olan pilotları kutlayan Güler, mezuniyetlerinin kendilerine, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını temenni etti.

Bölgesel ve küresel ölçekte artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamında belirsizliklerin yaşandığı kritik bir süreçten geçildiğini vurgulayan Güler, "Savunma ve güvenlik konularının her zamankinden çok daha önemli hale geldiği bu hassas dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sahip olduğu yerli, milli ve modern silah sistemleri ve personelimizin emsalsiz kahramanlığı ile son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini gerçekleştirmekte, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaktadır." diye konuştu.

Güler, bu kapsamda yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi başarıyla sürdürürken sınır güvenliğini de en üst seviyede sağladıklarını belirterek, eş zamanlı olarak mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatleri tavizsiz ve kararlılıkla koruduklarını, aynı şekilde başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek verdiklerini söyledi.

"Ülkemiz, geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürümekte"

Türkiye'nin köklü tarihi, stratejik konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alandaki imkan ve yetenekleriyle dünyada söz sahibi ülkelerden biri olduğunu ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Son yıllarda uluslararası arenada müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelen ülkemiz, geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürümektedir. Ülkemizin huzur ve güvenliği için kahraman ordumuzun da daima güçlü ve etkin olması bir tercih değil, zorunluluktur. Bunun için de ordumuzun yüksek teknolojiye haiz silah sistemleri ile teçhiz edilmesi kadar lider personelinin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi de hayati önemdedir. Bu bilinçle Harp Okullarımızdan sınıf okullarına, branş eğitimlerinden mesleki eğitimlere kadar her safhada personelimizin donanımlı olması ve niteliklerinin daha da geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Sizler de bu anlayışla yetiştirildiniz. Sizler gibi nitelikli personelimizin katkısıyla Hava Kuvvetlerimiz, çok daha güçlü olacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda ortaya koyduğu stratejik vizyonla yerli ve milli savunma sanayisinde çok büyük aşamalar sağlandığını dile getiren Güler, birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçiren Türk savunma sanayisinin karada ve denizde olduğu gibi hava sistem ve platformlarında da büyük atılımlar gerçekleştirdiğini anlattı.

Bakan Yaşar Güler, "Üstelik içinde bulunduğumuz dönemde meydana gelen gelişmeler, hava platformlarının ülke güvenliğinin sağlanmasında öncelikle ele alınması ve çok boyutlu geliştirilmesi gereken sistemler olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu kapsamda şu ana kadar üretilen ve büyük bir başarıyla hizmet veren silahlı, silahsız insansız hava araçlarımız ve mühimmatlarımızın yanı sıra temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRKUŞ, jet eğitim uçağımız HÜRJET, genel maksat helikopterimiz GÖKBEY ile savunma sanayimizin ulaştığı üstün seviyeyi ortaya koyan beşinci nesil, ilk yerli-milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir." dedi.

Türkiye'nin artık kendi savaş uçağını, eğitim ve jet uçaklarını, helikopterlerini üretebilen dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Güler, kendilerine düşenin de Hava Kuvvetlerini ve orduyu en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam etmek olduğunu söyledi.

Bakan Güler, Cumhuriyetin ikinci asrına başlanılan bu tarihi süreçte ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, ülkenin hak ve menfaatlerini tavizsiz ve kararlı bir şekilde korumaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Hava Kuvvetleri için artan bir şevk ve gayretle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.