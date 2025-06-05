Bakan Güler, Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanları ile Bir Araya Geldi

- Bakan Güler, Bulgaristan ve Romanya savunma bakanları ile görüştü

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Belçika'da Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde temaslara devam ediyor. Bakan Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.