Bakan Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı ile Görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.