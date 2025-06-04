Bakan Güler, Brüksel'de Letonya Savunma Bakanı ile Görüştü

Bakan Güler, Brüksel'de Letonya Savunma Bakanı ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'deki programına devam eden Bakan Güler'in, mevkidaşı Spruds ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Güler'in ayrıca, Brüksel'de NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarıyla gerçekleştirilen "Ukrayna Temas Grubu Toplantısı"na da katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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