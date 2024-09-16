Bakan Güler Bayburt'ta 17'nci Komando Tugay'ını denetledi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta konuşlu 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi" ifadelerine yer verildi.