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Bakan Güler, Batman Valiliğini Ziyaret Etti

Bakan Güler, Batman Valiliğini Ziyaret Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Batman Valiliğine gerçekleştirdiği ziyarette ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanlar eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Batman Valiliğini ziyaret etti.

Ziyarette, Vali Ekrem Canalp, ilde yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Güler'e bilgi verdi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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