Bakan Güler, BAE Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei'yi kabul etti. Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da hazır bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei'yi kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei'yi kabul etti. Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
