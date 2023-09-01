Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile beraber TEKNOFEST'i ziyaret etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile TEKNOFEST'i ziyaret ederek standları gezdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile TEKNOFEST'i ziyaret ederek standları gezdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST ziyaretine eşlik etti. Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert de yer aldı.

Bakanlar Yaşar Güler ve Org. Zakir Hasanov, TEKNOFEST alanını dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Her iki Bakan da stantları dolaşarak yerli ve milli teknoloji ürünlerini inceledi. (DHA)