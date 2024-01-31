Üye Girişi
Haberler

Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti.

Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yaşar Güler Azerbaycan Savunma Diplomasi Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İncir ağaçları çiçek açar mı? İncir ağacı özellikleri! Rüyada İncir ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada incir ağacı görmek ne demek? 2 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Rüyada doğum yaptığını görmek ne anlama gelir? Diyanete göre rüyada birinin doğum yaptığını görmek nedir? Rüyada kendinin doğum yaptığını görmek? Şifa İstemem Balından şarkı sözleri! Şifa İstemem Balından dinle! Şifa İstemem Balından sözleri neler? Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir türkü sözleri! Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir sözleri neler? 15 Şubat hangi burç? 15 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 15 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 15 Şubat burç özellikleri neler? 14 Şubat hangi burç? 14 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 14 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 14 Şubat burç özellikleri neler? 13 Şubat hangi burç? 13 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 13 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 13 Şubat burç özellikleri neler? 12 Şubat hangi burç? 12 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 12 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 12 Şubat burç özellikleri neler? FED faiz kararı neden açıklanmadı 31 Ocak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? SON DAKİKA! FED faiz açıklaması Ömer Yeşilbaş kimdir? Survivor dans jürisi Ömer Yeşilbaş kimdir? Çisil Sıkı kimdir? Survivor dans jürisi Çisil Sıkı kimdir? Aydan Uysal kimdir? Survivor dans jürisi Aydan Uysal kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title