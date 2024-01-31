Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti.
Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli generalleri kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Generalleri kabul etti" denildi.