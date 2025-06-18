Bakan Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanı'nı Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'u kabul etti.
Bakan Güler, Ankara'da Azerbaycan'ın İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel