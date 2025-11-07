Bakan Güler, Azerbaycan'ın Zafer Günü Kutlamalarına Katıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Bakü'ye gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Bakü'ye gitti. Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Güler'e ziyaretinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel eşlik etti.