Bakan Güler, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısını Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Khush Choksy'yi kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve beraberindeki heyeti kabul etti." ifadesi kullanıldı.