Bakan Güler, ABD Büyükelçisi Barrack'ı Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair detaylar ve fotoğraflar paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraf da yer aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel