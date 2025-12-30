Bakan Güler, "90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu"Nda Birincilik Kazanan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı'nı Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi anısına 28 Aralık'ta düzenlenen "90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu"nda birincilik kazanan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı sporcularını kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi anısına 28 Aralık tarihinde düzenlenen "90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu"nda 1'incilik kazanan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı sporcularını kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Piyade Sözleşmeli Er Diyar Ergüven birincilik, Piyade Er Ali Kaya ikincilik, Öğretmen Üsteğmen Hüseyin Can üçüncülük ve Öğretmen Teğmen Murat Emektar dördüncülük kazandı. Güler, kabulde yaptığı konuşmanın başında Yalova'da DEAŞ'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan üç polis için başsağlığı, yaralılara şifa diledi. Güler, devamında şunları kaydetti:

"Kıymetli sporcularımız, gösterdiğiniz üstün performansla elde ettiğiniz büyük başarıdan dolayı her birinizi yürekten tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyoruz. Böylesine anlamlı bir yarışta Türk Silahlı Kuvvetlerimizi en iyi şekilde temsil ederek bizlerin gurur kaynağı oldunuz. Bu önemli başarınızda kamuoyunda kazandığınız takdirlerin yanı sıra tüm silah arkadaşlarınıza da örnek olduğunuzu, onlar tarafından da övgüyle anıldığınızı da bilmenizi istiyorum.

Hepimiz milli mücadelenin önemli ve tarihi bir noktasının, yani Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bu güzide organizasyonu yakından takip ettik. Böylesine tarihi bir hatırayı yaşatan ve 1936 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu, her defasında eşsiz bir heyecanla milli mücadele ruhunu bir kez daha canlandırmaktadır. 90 yıldır aksatılmadan sürdürülen bu organizasyon, spor ile tarih bilincini bir araya getiren müstesna bir gelenek haline gelmiştir. Artan katılım ve yükselen ilgi, bu hatıranın toplumumuz nezdinde de ne denli güçlü karşılık bulduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Bu vesileyle organizasyonun düzenlenmesinde başta Türkiye Atletizm Federasyonu olmak üzere emeği geçen herkese ve yarışmaya katılan tüm sporcularımıza hep birlikte teşekkür ediyoruz.

Bu anlamlı koşuda erkekler kategorisinde ilk dört sırayı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensubu olan siz kıymetli sporcularımızın elde etmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Siz sporcularımızın ortaya koyduğu yüksek başarı, sportif bir derece olmanın yanında Aziz Atatürk'ün mirasına duyulan derin saygının, disiplinin ve takım ruhunun da sahaya yansımasıdır. Aynı zamanda askeri disiplin ile sportif ahlakın nasıl bütünleşebildiğinin de en güzel örneklerinden birisi olmuştur.

Esasen Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımımız, atletizm başta olmak üzere pek çok branşta elde ettiği derecelerle adından gururla söz ettirmeye devam etmektedir. Nitekim Spor Gücü Komutanlığımız, 2025 yılında atış, kick boks, modern pentatlon ve deniz pentatlonu, güreş, okçuluk, paraşüt, satranç, triatlon, tırmanma, yüzme, yelken, kürek ve yat takımları ile çok sayıda ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluk ve dereceler kazanma başarısını da göstermiştir. Nitelikli personelimizin fiziksel yeterlilik, kararlılık ve yüksek mücadele azmiyle kazanılan bu başarılar Milli Savunma Bakanlığımızın spora verdiği önemin ve insan kaynağına yaptığı yatırımın da somut bir göstergesidir.

Bakanlık olarak sporu sağlıklı yaşamın, disiplinin ve kurumsal gelişimin ayrılmaz bir parçası olarak görmeye ve siz sporcularımızı her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Sizlerden de beklentimiz başarının bir varış değil, bir yolculuk olduğu bilinciyle kendinizi sürekli geliştirmeniz ve yeni başarılar için daha çok çalışmanızdır."