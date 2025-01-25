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Bakan Güler, 2024 Yılının Karelerini Oyladı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. 'Özgür Suriye', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Haber', 'Günlük Hayat' ve 'Spor' kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek seçimler yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın, "Utanç" fotoğrafını oylayan Güler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında", "Haber" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" fotoğrafını seçti.

Bakan Güler, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafını oyladı.

"Foto muhabirlerini tebrik ediyorum"

Güler, Anadolu Ajansının geleneksel hale gelen "Yılın Kareleri" oylamasının, o yıla ait unutulmaz anların hafızalara kazınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, AA foto muhabirlerinin ise dünyanın pek çok yerinden çektikleri birbirinden başarılı fotoğraflar ile yaşanan toplumsal olaylara ışık tuttuğunu söyledi.

Güler, "Anadolu Ajansını ve onun birbirinden başarılı foto muhabirlerini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden etkileyici, unutulmayacak, tarihe not düşen enstantaneleri milletimizin beğenisine sundukları için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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