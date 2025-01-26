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Bakan Göktaş, Yangında Hayatını Kaybeden Yiğit Gençbay'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Bakan Göktaş, Yangında Hayatını Kaybeden Yiğit Gençbay'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında yaşamını yitiren Yiğit Gençbay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Göktaş, Gençbay için 'İsmi gibi yiğit bir gençti.' ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Yiğit Gençbay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında ilk kurtulanlardan olmasına rağmen içeride kalanlara yardım etmek için geri dönen ve bu esnada hayatını kaybeden Yiğit Gençbay için, "İsmi gibi yiğit bir gençti." ifadesini kullandı.

Göktaş, Gençbay ailesine sabır ve başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Kahraman yavruları Yiğit'i kaybeden Gençbay ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Yiğit evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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