Bakan Göktaş, Yalova'da Genç Çiftin Nikah Törenine Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yalova'da, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında faizsiz kredi desteği sağlanan genç çiftin nikah törenine katıldı.

Çiftlikköy ilçesindeki bir restoranda düzenlenen Nisa Nur Köroğlu ile Ali Demir çiftinin nikah törenine katılan Bakan Göktaş, çiftin şahitliğini yaparak mutluluklar diledi.

Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'ın kıydığı nikah sonunda çifte nasihatlerde bulunan Göktaş, yaptığı konuşmada, çiftin kendilerine evlilik fonu kapsamında başvurduğunu söyledi.

Bakanlığın eğitim programına da katılan genç çiftin önemli bilgiler edindiğine inandığını da anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Biz evlenmek isteyen gençlerimize sadece evlilik öncesi değil, evlendikten sonra da destek oluyoruz. Sizlerin de bu süreçte her zaman yanınızda olmayı sürdüreceğiz. İnşallah hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde her daim bir birinize saygıyla, merhametle, sevgiyle ve aşkla yaklaştığınız nice yıllar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Çifte mutlu bir yuva ve hayırlı evlatlar dileyen Göktaş, "Evlilik saygı ve sevgiyle inşa edilir. Birbirinizi asla kırmadan özellikle iletişim dilini kullanarak her sorunun üzerinden de geleceğinize eminim. Burada birbirini seven iki gencimiz var. Bizleri gerçekten gururlandırdınız. Bizler de bu güzel Yalova akşamında sizlere şahitlik ettiğim için mutluluk duyuyorum." dedi.

Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü'nün de şahit olduğu törende Bakan Göktaş, genç çifte evlilik cüzdanlarını verdi.

Törene, Köroğlu ile Demir aileleri, yakınları ve diğer ilgililer katıldı.