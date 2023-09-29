BAKAN GÖKTAŞ, 'ŞEHİR BULUŞMALARI' ETKİNLİĞİNE KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı binasında 'Şehir Buluşmaları' etkinliğine katıldı. Bakan Göktaş, programda belediye başkanları ile partililere bakanlık çalışmalarını anlattı. Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, son 21 yılda yepyeni hizmetlere imza attıklarını söyledi. Bakanlık olarak her icraatta, Afyonkarahisar'ın ihtiyaç ve beklentilerini de göz önünde bulundurduklarını belirten Bakan Göktaş, "Afyonkarahisar'da 6 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) var. Aile Sosyal Destek Programı çerçevesinde (ASDEP) 40 meslek elemanı ile 2017-2023 yılları arasında 40 bine yakın haneye ziyaret gerçekleştirdik. İlimizde 13 Çocuk Evi'nde 68 çocuk var. Çocuk Evleri sitemizde ise 31 çocuk hizmet alıyor. Çocuklarımız için 2012 yılından bugüne kadar 115 milyon liraya yakın harcama gerçekleştirdik. Koruyucu aile yanında olan 148 çocuğumuzun bakımını 115 aile üstlenmiş bulunmakta. Son 11 yılda Koruyucu Aile yanında olan çocuklarımıza 34 milyon lira harcama yapıldı. 2012 yılından bugüne kadar çocuklarımıza 110 milyon lira tahsis ettik" dedi.

'AFYONKARAHİSAR'A 4 MİLYAR LİRA SOSYAL YARDIM KAYNAĞI AKTARILMIŞTIR'

Bakan Göktaş, Kadın Konukevi'nde 12 yılda 4 bin 321 kadın ve 2 bin 422 çocuk olmak üzere toplam 7 bine yakın kişiye hizmet sunduklarını bildirerek, "4 Huzurevi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 245 hizmet alan yaşlı vatandaşımız mevcut. Evde Bakım Yardımından ise 5 bine yakın vatandaşımız yararlanıyor. İlimizde, 226 şehit, 385 gazimiz bulunmaktadır. 280 şehit yakını, gazi/gazi yakını, vazife malulü/vazife malulü yakını, kamu kurumlarında istihdam edilmiştir. 18 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız (SYDV) var. 2003-2023 yılları arasında Afyonkarahisar'a 4 milyar lira sosyal yardım kaynağı aktarılmıştır. Sadece 2023 Ocak-Ağustos döneminde 7 binden fazla yaşlımıza 116 milyon lira, 6 bine yakın engelli ve engelli yakınımıza 82 milyon lira yardım da bulunulmuştur" diye konuştu.

'40 BİN HANEMİZE 313 MİLYON LİRA AKTARDIK'

Türkiye Aile Destek Programı hakkında bilgiler veren Bakan Göktaş, bu çerçevede ülke genelinde 2023 Ocak-Ağustos döneminde 40 bin haneye 313 milyon lira aktarıldığını söyledi. Afyonkarahisar'da 79,6 milyon liralık yatırım projesinden 45 milyon liralık yatırım çalışmasının devam ettiğini kaydeden Bakan Göktaş, "Tamamlanan proje tutarı 35 milyon liraya yakındır. Afyon merkezde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Dinar'da Sosyal Hizmet Merkezi etüt-proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda Afyonkarahisar'a bir huzurevi kazandıracağız. Afyonkarahisar, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da aile odaklı sosyal hizmetlerin tamamından eksiksiz yararlanacak" ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen toplantı basına kapalı devam etti. (DHA)