BAKAN GÖKTAŞ: ÜNİVERSİTEYE, EĞİTİME VE GENÇLERE YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR

AFYON Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) İlahiyat Fakültesi Halaç Ailesi Eğitim Binası'nın temel atma töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Üniversite eğitimine, eğitime ve gençlerimize yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. İlk olarak valiliğe gelen Bakan Göktaş, sonrasında yaya olarak geldiği Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malul Gazi İsmail Kumartaşlı'yı ziyaret etti. Bakan Göktaş, belediye ziyaretinin ardından AKÜ İlahiyat Fakültesi Halaç Ailesi Eğitim Binası'nın temel atma törenine katıldı.Törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Fazlı Halaç ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan sonra konuşan Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'ın tarihi boyunca birçok anlamda medeniyetlerin kavşak noktası olduğunu söyledi. Bakan Göktaş, "Ticaret yolunun kesiştiği bir şehirdir. Fakat aynı zamanda birçok alimin yolu da Afyonkarahisar'dan geçmiştir. Bugün bu misyonu üniversitemiz devam ettiriyor. Üniversite eğitimine, eğitime ve gençlerimize yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" dedi. Binayı yaptıracak olan hayırseverlere teşekkür eden Bakan Göktaş, "Bakanlığımıza da çok değerli katkıları olan hayırseverlerimiz Özcan ve Başak Halaç'ın katkılarıyla yapılacak olan İlahiyat Fakültesi Halaç Ailesi Eğitim Binamızın temelini atacağız. İnşallah kısa sürede tamamlanıp hizmete girecek olan bu bina, öğrencilerimize ve hocalarımıza modern ve verimli bir eğitim ortamı sunacaktır. Afyonkarahisar'a çok emek vermiş Emirdağlı hemşehrim, hayırseverlerimiz Özcan ve Başak Halaç başta olmak üzere, bu fakültenin yapımına destek olan herkese öncelikle bir Afyonlu olarak teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. Bakan Göktaş, konuşması sırasında yüklenici firmadan temeli atılan binanın 18 ayda tamamlanmasını isterken, firma yetkilisi ise bir yıl içinde tamamlayacaklarını taahhüt etti. Bakan Göktaş, protokol üyeleri ile butona basarak tesisin temelini attı. (DHA)