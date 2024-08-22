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Bakan Göktaş: Uluslararası toplum artık her platformda sesini çıkarmalı, bu katliam son bulmalıdır

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina Muhammed ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, 'Uluslararası toplum artık her platformda sesini çıkarmalı ve bu katliam son bulmalıdır' dedi.

- Bakan Göktaş: "Uluslararası toplum artık her platformda sesini çıkarmalı, bu katliam son bulmalıdır"

Göktaş, BM Genel Sekreter Vekili Muhammed ile görüştü

ULAN BATUR - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina Muhammed ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Uluslararası toplum artık her platformda sesini çıkarmalı ve bu katliam son bulmalıdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletler işbirliğinde Ulanbator'da düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu'na katıldı. Forum çerçevesinde ikili temaslarda bulunan Bakan Göktaş, BM Genel Sekreter Vekili Amina Muhammed ile bir araya geldi. Görüşmede kadın, engelli, çocuk, yaşlı ve aile alanlarındaki çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Göktaş görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yönelik tepkisini de dile getirdi. İsrail saldırılarının kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik uluslararası baskının artırılmasının önemine vurgu yapan Göktaş, "Uluslararası toplum artık her platformda sesini çıkarmalı ve bu katliam son bulmalıdır" dedi.

Bakan Göktaş, görüşme öncesinde Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope ile de bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Birleşmiş Milletler İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

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