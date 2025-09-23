Haberler

Bakan Göktaş, Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nü Kutladı

Bakan Göktaş, Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, işitme engelli bireylerle bir araya gelerek, Uluslararası İşaret Dilleri Günü için kutlama mesajı paylaştı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta görüştüğü işitme engelli Aras ve Ege ile birlikte, işaret dili ile 'Uluslararası İşaret Dilleri Gününüz kutlu olsun' mesajı paylaştı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 23 Ekim Uluslararası İşaret Dilleri Günü kapsamında, işitme engelli Aras ve Ege ile bakanlıkta bir araya geldi. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlıkta görüştüğü Aras ve Ege ile beraber, işaret dili ile 'Uluslararası İşaret Dilleri Gününüz kutlu olsun' dediği görüntülere yer verdi. Bakan Göktaş paylaşımında da "Bugün kalplerimizin diliyle anlaşıyoruz. Aras ve Ege ile birlikte Uluslararası İşaret Dilleri Gününüzü kutluyor, bu özel günün işitme engelli bireylere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Feyza Civelek sessizliğini bozdu

'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.