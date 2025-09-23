Bakan Göktaş, Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nü Kutladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta görüştüğü işitme engelli Aras ve Ege ile birlikte, işaret dili ile 'Uluslararası İşaret Dilleri Gününüz kutlu olsun' mesajı paylaştı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 23 Ekim Uluslararası İşaret Dilleri Günü kapsamında, işitme engelli Aras ve Ege ile bakanlıkta bir araya geldi. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlıkta görüştüğü Aras ve Ege ile beraber, işaret dili ile 'Uluslararası İşaret Dilleri Gününüz kutlu olsun' dediği görüntülere yer verdi. Bakan Göktaş paylaşımında da "Bugün kalplerimizin diliyle anlaşıyoruz. Aras ve Ege ile birlikte Uluslararası İşaret Dilleri Gününüzü kutluyor, bu özel günün işitme engelli bireylere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.