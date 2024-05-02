Ailenin Korunması ve Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 15 Mayıs'ta Açıklanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileye yönelik her türlü tehdide karşı net bir duruşlarının olduğunu, aile değerlerine her zamankinden daha fazla sahip çıktıklarını belirterek, "Aile bağlarımızı sarsacak yaklaşım ve uygulamalara karşı teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda hazırladığımız 'Ailenin Korunması ve Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı 15 Mayıs'ta açıklayacağız." dedi.

Göktaş, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UİD) Kızılcahamam Eliz oteldeki, Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda, Almanya'dan Avustralya'ya, Bulgaristan'dan Hollanda'ya, İsveç'ten ABD'ye kadar dünyanın dört bir yanından gelen UID temsilcileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yurt dışında yaşayan Türk ve akraba topluluklarının siyasi, kültürel ve ekonomik sorunları üzerine görüşmeler gerçekleştirilecek çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulunan Göktaş, UİD'nin kuruluşunun 20'nci yıl dönümünü kutladı. Kendisinin de yıllar önce babası yurt dışına göçmüş bir annenin çocuğu olduğunu belirten Göktaş, şunları söyledi:

"Öz vatanından uzakta farklı iki kültürün arasında yaşamanın pek çok zorluğu da beraberinde getirdiğinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Hepimiz kimliğimizle, inancımızla, değerlerimizle sınandık, hala da sınanıyoruz. Her ne kadar içinde yaşadığınız toplum için canla başla çalışıyor olsak da hiç beklemediğimiz bir anda geleceğe dair umutlarımızın yerle bir edildiğini birçok kez yaşadık. Şunu canıgönülden dile getirmek isterim ki bu süreçte insanı ayakta tutan sadece iki şey var, birincisi, sizi siz yapan, her şart ve koşulda sizlere destek olan aileniz. İkincisi ise bir parçası olduğunuz bu ülkeye, Türkiye'ye olan bağlılığınız, muhafaza ettiğiniz milli ve manevi değerlerinizdir. Yurt dışında yaşadığım süre boyunca bu iki değer ayakta durmamı, her şartta ve koşulda mücadele etmemi sağladı. Ailemden ve sizler gibi yurt dışında yaşayan kardeşlerimden aldığım güçle ülkemizi ve sahip olduğumuz değerlerimizi bulunduğum her platformda bir nişan gibi göğsümde taşıdım. Dünyanın neresinde olursanız olun, aynı gururu paylaştığımızı, aynı duyguları yaşadığımızı çok iyi biliyor, bunu gönülden hissediyorum."

Göktaş, 60 yılı aşkın süre önce Avrupa'ya göç eden ilk nesilden sonra artık yurt dışında yaşayan dördüncü kuşaktan söz edildiğini kaydederek, "Türkiye'den binlerce kilometre uzakta yaşayan vatandaşlarımız geleneklerimizi ve Türk aile yapısını koruyarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Biz de dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de oy kullanma hakkına, temsil edilme imkanına kavuştuğunu hatırlatan Göktaş, "Bir yandan vatandaşlarımıza sahip oldukları değerleri korumaları diğer yandan bulundukları ülkelere katkı sağlayan bireyler haline gelmeleri için destek oluyoruz." dedi.

"6 ülkede, 14 yurt dışı temsilciliğimizde rehberlik hizmeti sağlıyoruz"

Büyükelçilik ve başkonsolosluklar bünyesinde görevlendirdikleri aile ataşeleri ile yurt dışındaki vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, "Bugün halihazırda, 6 ülkede, 14 yurt dışı temsilciliğimizde rehberlik hizmeti sağlıyoruz. Dış temsilciliklerimiz ve aile ataşelerimiz vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkenin sosyal hizmet makamlarıyla yaşayabilecekleri sorunları ortaya çıkmadan engellemek, var olan sorunları çözüme kavuşturmak için görev yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Yurt dışındaki vatandaşların zaman zaman farklı ülkelerde aile bütünlüğünün bozulmasına neden olan uygulamalara maruz kaldığını dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Çeşitli nedenlerle ailelerinden alınan Türk çocuklarıyla ilgili süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Tüm süreçte vatandaşlarımıza rehberlik hizmeti veriyor ve ailenin hukuki destek almasına yardımcı oluyoruz. Ailenin haklı olduğu durumlarda çocuğun mümkün olan en kısa zamanda aileye dönmesini sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Koruyucu aileye verilecek çocukların ise Türk veya Müslüman koruyucu ailelere verilmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Ayrıca aile eğitimi, engelli ve yaşlı hakları, kadına karşı şiddetle mücadele, bağımlılıkla mücadele gibi konularda bilgilendirici faaliyetler yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşelerinin sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli olarak da Fransa ve Belçika'da Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği açmayı hedefliyoruz. Gerek müşavirliklerimizle gerek ataşeliklerimizle vatandaşlarımızın karşı karşıya kalabilecekleri olası sorunlara anında müdahil olmaya ve taleplerini hızlıca karşılamaya devam edeceğiz."

"Aileye yönelik her türlü tehdide karşı duruşumuz net"

"Güçlü ve büyük Türkiye"nin sadece Türkiye sınırlarından ibaret olmadığını vurgulayan Göktaş, "Bugün, dünyanın her neresinde olursa olsun aile bağlarımızı güçlendirmek ve korumak için gerek bizlere gerekse sivil toplum kuruluşlarımıza büyük görevler düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki 'Aileye sahip çıkmak, insanlığın geleceğine sahip çıkmaktır' vurgusu, bizim için bir rehber niteliği taşıyor" açıklamasında bulundu.

Toplumun temel taşı olan aileyi güçlü kılmak için çalışmalara devam ettiklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Aileye yönelik her türlü tehdide karşı duruşumuz nettir. Bu anlamda aile değerlerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız. Aile bağlarımızı sarsacak yaklaşım ve uygulamalara karşı teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda hazırladığımız 'Ailenin Korunması ve Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı 15 Mayıs'ta açıklayacağız. Bu eylem planıyla aileyi sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil uluslararası bağlamda da çevre, ekonomi, dijitalleşme ve demografik değişimlerin olumsuz etkilerine karşı güçlendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün her alanda olduğu gibi uluslararası alanda da güçlü olan bir Türkiye var. Vatandaşlarımız nerede yaşarlarsa yaşasınlar bu gücün varlığını ve ülkemizin desteğini her daim yanlarında buluyorlar.

29 ülkede 54 şube ile faaliyet gösteren Uluslararası Demokratlar Birliği, bu noktada çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bir yandan ırkçılık, İslam düşmanlığı gibi çağın hastalıklarıyla mücadele ederken diğer yandan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hak ve hukukunu korumak için kamuoyu oluşturuyor. Türk toplumunun önde gelen temsilcileri olarak, bulunduğu ülkelerdeki kamuoyunu aydınlatmak için yürütülen her bir çalışma ülkemiz için büyük bir kazançtır. Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde güçlü bireyler olarak var olmaları, hayatın her alanında söz sahibi olmaları gerekiyor. Bunun için de güçlü sivil toplum, güçlü işbirlikleri gerekiyor. Yurt dışında yaşayan her bir vatandaşımızın taleplerini takip etmeye devam edeceğiz."