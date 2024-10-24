Bakan Göktaş, TUSAŞ'taki Terör Saldırısında Yaralananları Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan ile birlikte hastaneye gelen Göktaş, yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.