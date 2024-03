Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Girişimcileri Destekleyen Bir Proje Başlattıklarını Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile iki işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, "Bugün bu protokoller kapsamında yeni bir proje başlattığımızın da müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Bu proje, temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerini desteklemektir. Böylece teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek olacağız." dedi.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı"nda yaptığı konuşmada, kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Programda açıklanan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Göktaş, Anadolu'nun, cesur ve arif, devletinin bekasını kendisinden, evladından aziz bilen, cesaretiyle, fedakarlığıyla kadim medeniyeti ilmek ilmek oya gibi işleyen kadınların yurdu ve toprağı olduğunu söyledi.

Göktaş, kadın olmayı "farklı kültürleri, sesleri ve renkleri birleştirerek bir olmak, beraber olmak, bilgisi, emeği, alın teriyle ülkenin güzel yarınlarına umut olmak, her türlü eşitsizlik karşısında adalet ve hakikat yolunda öncü olmak" şeklinde tanımlayarak, şöyle devam etti:

"Bu toprakların kadını olmak fedakarca vatanını savunmak, değerlerini korumaktır. Nene Hatun, Onbaşı Nezahat, Aybüke öğretmen olmaktır. Safiye Ali, Alev Alatlı olmaktır. Bugün bu salonda, sporcudan sanatçıya, sağlıkçıdan generale, iş kadınından ev hanımına kadar ülkemizin her rengini yansıtan kadınlar var. Bizim için her kadın kıymetli, her kadın değerli. Biz her biriyle gurur duyuyoruz."

"Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak"

Bakan Göktaş, hikayeleriyle herkese örnek ve öncü olan bu kadınların, yola çıkmakta tereddüt eden birçok kadına ilham ve cesaret verdiğini kaydederek, "El birliğiyle Türkiye'nin her alanda büyümesini, gelişmesini, kalkınmasını sağlayacağız. Gönül birliğiyle evlatlarımıza güzel yarınlar bırakacağız. Bunu bizler yapacağız, el ele yapacağız, hep birlikte yapacağız. Bu ülkenin kadınları yapacak. Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak." şeklinde konuştu.

Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye anlayışıyla, büyük Türkiye hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüklerini dile getiren Göktaş, "Bugün zatıalinizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) liderliğinde, devrim niteliğinde sosyal politikaları ve uygulamaları hayata geçirmiş bir Türkiye var. Bugün, hayatın her alanında eşit fırsatlara ve eşit imkanlara sahip olan kadınlarıyla güçlü bir Türkiye var. Kadınlar, siyasi, sosyal ve hukuki haklarda önemli kazanımlar elde etmiştir." ifadelerini kullandı.

Göktaş, kadının katılımını hayatın her alanında güçlendirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu kazanımları eşit bir şekilde istisnasız tüm kadınlar için ulaşılabilir kılmak sizin eserinizdir. Nobel Ödülü alan kadının da Belçika'da değerlerini savunduğu için partisinden ihraç edilen milletvekilinin de yanında siz oldunuz. Uluslararası müsabakalarda ay yıldızımızı temsil eden sporcu kızlarımıza da şehit annelerine de Diyarbakır annelerine de siz destek oldunuz. Bugün bu ülkenin başörtülü bir doktoru, bir hakimi, bir profesörü, bir pilotu, bir milletvekili, bir bakanı varsa bu sizin sayenizdedir. Sizin öncülüğünüzde 'Daha adil bir dünya mümkün.' diyerek Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan kadınların yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. 8 Mart'ın, Filistin başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde insanüstü bir güçle mücadele eden kadınların sesi ve sözü olmasını diliyorum."

"Teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek olacağız"

Türkiye'nin geleceğini inşa eden, kadınların haklarını koruyan ve refahını artıran bir anlayışla çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların gücüne güç katmaya devam edeceklerini söyledi.

Göktaş, bu strateji belgesini kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde, temsil gücü yüksek bir katılımla hazırladıklarını aktardı.

Eylem planını eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım, çevre ve iklim değişikliği olmak üzere 5 ana eksende belirlediklerini kaydeden Göktaş, "Planımız 5 temel politika, 20 strateji, 83 faaliyetten oluşuyor. Bu kapsamda, kadınların eğitimin tüm kademelerine tam erişimini ve etkin katılımını hedefliyoruz. Kadınlara, tüm yaş gruplarını ve ihtiyaçlarını gözeten, kapsamlı ve bütüncül sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Diğer yandan kadının değişen iş gücüne tam, eşit ve etkin katılımıyla ekonomik yönden güçlenmelerini hedefliyoruz." diye konuştu.

Göktaş, siyaset, liderlik ve karar alma mekanizmalarında kadınların temsil ve etkinliklerini artırmayı amaçladıklarını anlattı.

Bunun yanı sıra çevre ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadelede kadının etkin katılımını hedeflediklerini aktaran Göktaş, kadını metalaştıran, araçsallaştıran ve sömüren ideolojilerin etkisinden kurtarmak istediklerini dile getirdi.

Kadınların, ekonomik ve sosyal hayatta etkin roller üstlenmelerinin yalnızca bireysel bir kazanım olmadığını vurgulayan Göktaş, aynı zamanda toplumsal ve sosyal gelişimi sağlayan, kalkınma hızını destekleyen temel bir değer olduğunu aktardı.

Göktaş, belirledikleri hedefler çerçevesinde tüm kurumların eylem planını büyük bir titizlikle uygulayacağına yürekten inandıklarını kaydederek, "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mız ülkemiz için, milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

"Kadınların iş gücüne katılım oranı 2023 yılında yüzde 36'ya ulaştı"

Son 22 yılda kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Göktaş, 2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranının 2023'te yüzde 36'ya ulaştığını anlattı.

Göktaş, 12. Kalkınma Planı'nda kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek adına geçtiğimiz ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile iki işbirliği protokolü imzalamıştık. Bugün bu protokoller kapsamında yeni bir proje başlattığımızın da müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Bu proje, temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerini desteklemektir. Böylece teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek olacağız. Diğer yandan, yine bu protokol kapsamında, kadın ve aile odaklı bilimsel çalışmaları desteklemek üzere TÜBİTAK ile araştırma projeleri çağrısına yakında çıkacağız, şimdiden ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Kadınların, hayatın her alanına aktif katılımı için yürütülen çalışmaların, büyük başarılara imza atmalarıyla meyvelerini verdiğini belirten Göktaş, bu sonuçların kadınlar için her zaman daha iyisini yapmak adına motivasyonu ve heyecanı arttırdığını ifade etti.

Göktaş, "Konuşan Oyalar" sergisiyle, 81 ilin rengini, desenini, kültürel değerlerini geleceğe aktaran tasarımcı-yazar Gönül Paksoy'a, kadınlara her daim güvendiği ve destek olduğu için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.