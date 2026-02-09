Haberler

Bakan Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar ile görüştü Açıklaması

Bakan Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar ile görüştü Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ile bir araya geldi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aylar ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştüklerini belirtti.

Görüşme içeriğine ilişkin bilgi veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz çalışmalar üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya, gazilerimizin her şartta ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

Bakan Fidan'dan İran çıkışı! Bölgeye nefes aldıracak açıklamayı yaptı
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon

Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Oyuna girdi, 8 dakikada yaptıklarıyla maçı tek başına kazandırdı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi