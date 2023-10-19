- Bakan Göktaş: " Türkiye, dün Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında olduğu gibi bugün de Gazze'de, Kudüs'te Filistin'in yanındadır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Kadınları 6. Kongresi'ne katıldı

BAKÜ - Azerbaycan Kadınları 6. Kongresi'nin açılış programına konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye, dün Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında olduğu gibi bugün de Gazze'de, Kudüs'te Filistin'in yanındadır. Bölgedeki huzursuzluğun bir an önce dinmesini temenni ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'daki temaslarına devam ediyor. Göktaş resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de, Azerbaycan Kadınları 6. Kongresi'nin açılış programına katıldı. Kongreye Göktaş'ın yanı sıra Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Vekili Adil Aliyev, BM Azerbaycan Mukim Koordinatörü Vladanka Andreeva, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olmak üzere 600'e yakın kişi yer aldı.

"Türkiye Filistin'in yanındadır"

Etkinlikteki konuşmasına Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zafer dolayısıyla tebriklerini ileterek başlayan Göktaş, "Son günlerde Filistin'de yaşanan saldırılarda başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere hayatını kaybeden sivillere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye, dün Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında olduğu gibi bugün de Gazze'de, Kudüs'te Filistin'in yanındadır. Bölgedeki huzursuzluğun bir an önce dinmesini temenni ediyorum. Birbirimizin sevinciyle sevinen, kederleri ile kederlenen iki devlet, tek bir milletiz, biz daima kardeşiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri dünyada eşi benzeri olmayan müstesna bir konumdadır. Bu öyle bir kardeşliktir ki iyi günde, kötü günde sevinçte ve kederde bir oluruz, beraber oluruz. Bu beraberlik hem bu coğrafya için hem de gönül coğrafyamız için bir fırsattır, bir umuttur. Allah bu kardeşliğimizi daim eylesin" dedi.

Bakanlık olarak kadının güçlenmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması, haklarının korunması, kadına yönelik şiddetin ve istismarın ortadan kaldırılması konularında da reform niteliğinde hukuki düzenlemeler yaptıklarını belirten Göktaş, "Kadın çalışmalarımızı kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddet ile mücadele ve erken yaşta ve zorla evlilik ile mücadele olmak üzere üç eksende yürütüyoruz. Kadınlarımızın onurlarına yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda hak ettikleri yerde olmaları ve bu alanlara değer katabilmeleri için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün gözünde kadınlar, insanlığın öğretileri ve sözleri, kadınların eğitimi ve hayata eşit katılımı konusunda hizmetlerimize aslında ışık tutmaktadır. Kendi kendine yeten, çevresine güç ve güven veren donanımlı kadınlar, sağlıklı anneler ve çocuklar için çalışmaya devam ediyoruz. Aile iş yaşam dengesini sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler kadın istihdamında olumlu yönde etkilemektedir. Zorunlu kreş ve gündüz bakım hizmetleri ile kadınlara verilen doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı bunlardan ikisidir. Bu çalışmalar sonrasında 2012'de iş hayatında yaklaşık 6 milyon kadın yer almaktayken 2023 yılında bu rakam 10 milyonu aşmıştır. 2002 Türkiye genel seçim sonrasında yüzde 4 olan kadın milletvekili oranı, 2023 yılındaki seçimler sonrasında yüzde 19'a yükselmiştir. Tabii ki bu rakam yeterli değildir. Bu rakamın artırılmasına yönelik çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Türkiye kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması yolunda ciddi mesafe kaydetti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye ve kadına verdiği özel önem ve değer sayesinde anayasal ve yasal düzenlemeler, teşvik edici politikalar ve uygulamalar ile Türkiye Yüzyılı'nda kadınların çok daha fazla katma değer oluşturmasını hedeflediklerini ifade eden Göktaş, "Türkiye, son 21 yılda kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması yolunda ciddi mesafe kaydetti. Medeni Kanun, İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi temel kanunlarımız kadına yönelik şiddete sıfır tolerans içeren bir yapıya kavuşturuldu. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile aile, kadın ve çocuk alanlarındaki ortak çalışmalara büyük önem veriyoruz. İki ülke arasında imzalanan ve 2023-2025 yıllarını kapsayan Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları alanında iş birliği protokolüne bağlı olarak ortak eğitim, seminer ve konferanslar düzenledik, düzenlemeye devam ediyoruz. Yine bu çerçevede kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta ve zorla evlilik ile mücadele konularında Azerbaycan'dan gelen iki ayrı heyete Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde eğitimler verdik. Kadınların toplumsal hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer almaları, fırsatlardan eşit şekilde yararlanmaları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ortak köklerimiz ve güçlü bağlarımızın sağladığı kolaylıkla Azerbaycan'da çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Akşam saatlerine kadar devam edecek kongre kapsamında "Ulu Önder Haydar Aliyev'in Temel Misyonu: Büyük Dönüş", "Hukuksal Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Sorunları: Mevcut Durum, Önümüzdeki Sorunlar", "Sosyo-ekonomik reformların toplumsal cinsiyet boyutları. Kayıtlı ve kayıt dışı istihdamda kadınların temsili", "Kadın haklarının uygulanmasındaki zorluklar ve küresel eğilimler" başlıklı 4 panel düzenlenecek. Kongrenin sonunda tartışma ve önerilere dayalı bir karar alınacak ve Azerbaycanlı kadınların cumhurbaşkanına çağrısı dile getirilecek.