Bakan Göktaş, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ile Görüşme Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Göktaş, sosyal medya hesabnından yaptığı paylaşımda, "Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunu ziyaret ederek TÜRK-İŞ Başkanı Sn. Ergün Atalay ile bir araya geldik. Çalışma hayatına yönelik ortak hedefler doğrultusunda iş birliğini önemsiyoruz. Kendilerine çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.