BAKAN GÖKTAŞ, TÜRK DEVLETLERİ PARLAMENTER ASAMBLESİ TOPLANTISINA KATILDI
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) İhtisas Komisyonları Toplantısı: Kadın-Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi Programı'na katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) İhtisas Komisyonları Toplantısı: Kadın-Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi Programı'na katıldı.
ANTALYA / DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel