Haberler

BAKAN GÖKTAŞ, TÜRK DEVLETLERİ PARLAMENTER ASAMBLESİ TOPLANTISINA KATILDI

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) İhtisas Komisyonları Toplantısı: Kadın-Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi Programı'na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) İhtisas Komisyonları Toplantısı: Kadın-Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi Programı'na katıldı.

ANTALYA / DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Antalya DHA Politika Güncel Haberler

title