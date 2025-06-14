Bakan Göktaş Tunceli'de Temaslarda Bulundu

Bakan Göktaş Tunceli'de Temaslarda Bulundu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de valilik ziyaretinde bulundu, sosyal hizmetler projeleri hakkında bilgi aldı ve valilik bahçesine ağaç dikti.

BAKAN GÖKTAŞ TUNCELİ'DE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak için Tunceli'ye geldi. Bakan Göktaş, valilik binası girişinde Vali Şefik Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, protokol ve öğrenciler tarafından karşılandı. Göktaş, ziyaretinin anısına valilik bahçesine temsili bir ağaç dikerek, can suyu döktü. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Vali Şefik Aygöl ile bir araya gelerek kentteki çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Görüşmede, kentin sosyal hizmetler alanında gerçekleştirdiği faaliyetler de ele alındı. Makamdaki görüşmenin ardından Vali Aygöl, Göktaş'a Tunceli'ye özgü bir tablo hediye etti.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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