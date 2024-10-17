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Bakan Göktaş, Trafik Kazasında Yaralanan Gençlik Kolları Başkan Yardımcısını Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Trafik Kazasında Yaralanan Gençlik Kolları Başkan Yardımcısını Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, trafik kazasında yaralanan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'ün ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavisi devam eden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'ün ailesini ziyaret etti.

Bakan Göktaş, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği trafik kazası neticesinde yaralanan ve tedavisi devam eden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Ayşenur Gök kızımızın ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ayşenur'umuza Allah'tan acil şifalar diliyorum. En büyük temennimiz, bir an evvel sağlığına kavuşmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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