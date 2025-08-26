Bakan Göktaş'tan YKS Başarısına Teşekkür Telefonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) çıkışında babasının çiçekle karşıladığı Çimen Gülen'i üniversiteye yerleşmesi dolayısıyla telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Muş'ta 60 yaşındaki babası Mehmet Emin Gülen'in YKS çıkışında kızını çiçekle karşılamasıyla gündeme gelen Çimen Gülen, hayalini kurduğu Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi bölümüne yerleşti.

Gülen'i telefonla arayan Bakan Göktaş, başarısını kutladı ve eğitim hayatında başarı diledi.

Görüşmede Çimen ve babasının sergilediği ilişkinin, sınav başarısının ötesinde güçlü bir aile bağının örneği olduğuna işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bir gencin başarısının arkasında, onun en büyük destekçisi olan ailesi vardır. Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 'Aile Yılı' kapsamında, sizin ve babanızın sergilediği güçlü bağ, aile bağlarının ne kadar kıymetli olduğunu tüm topluma anlamlı bir mesaj vererek gösterdi. Başarınızdan büyük bir mutluluk duyduk. Hayatınızın bu yeni ve önemli döneminde, ailenizle birlikte her zaman yanınızdayız. Başarılarınızın devamını diliyoruz."

Çimen Gülen ise Bakan Göktaş'a teşekkürlerini ileterek, babasının desteğinin kendisi için çok değerli olduğunu dile getirdi.