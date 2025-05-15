Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü Mesajı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '15 Mayıs Uluslararası Aile Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aile, insanlığın en kadim hazinesi ve toplumun harcıdır. Bu bakış açısıyla 15 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Aile Günü ilan edilmiştir. Biz de Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2025 yılını Aile Yılı ilan ederek bu kutsal yapıyı korumak ve güçlendirmek için tarihi bir seferberlik başlattık. Sosyal politikalardan farkındalık çalışmalarına, eğitimden sosyal desteklere kadar her alanda aileyi merkeze alan kapsamlı adımlar atıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. 15 Mayıs Uluslararası Aile Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.