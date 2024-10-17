Bakan Göktaş'tan Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Politika Üyesine Taziye Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elim bir trafik kazası sonrası vefat eden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu kardeşimizin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Betül evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.