Bakan Göktaş'tan Trafik Kazası İçin Taziye Mesajı

Bakan Göktaş'tan Trafik Kazası İçin Taziye Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de meydana gelen trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden çocuk ve bakım personeli için taziye mesajı yayımladı. Göktaş, yaralılara acil şifalar diledi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kazayla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Göktaş, " Mersin'in Erdemli ilçesinde, Diyarbakır'dan yaz kampı için yola çıkan evlatlarımızı taşıyan aracın trafik kazası geçirmesi sonucu bir yavrumuzun ve bir bakım personelimizin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Evladımız Farah'a ve kıymetli bakım personelimiz Yıldız Polat'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralıların bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Süper Lig'in eski yıldızı Elneny, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi

3 çocuğunun annesi, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediyesi'nin eski başkan yardımcıları cezaevinde evlendi

Tutuklu belediye başkan yardımcısıyla cezaevinde evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.