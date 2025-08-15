Bakan Göktaş'tan TEKNOFEST 2025 Finaline Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocukların TEKNOFEST 2025'te finale kalmalarından dolayı gurur duyduğunu belirtti. Çocukların projeleri arasında 'Dikenli Vatoz Balığı' ve 'Tarla Bekçisi' yer alıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devlet himayesindeki evlatlarımız TEKNOFEST 2025 finalinde. 'Dikenli Vatoz Balığı' İnsansız Sualtı Aracı ve 'Tarla Bekçisi' projesiyle finalde yarışacak yavrularımıza gönülden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devlet himayesindeki evlatlarımız TEKNOFEST 2025 finalinde. 'Dikenli Vatoz Balığı' İnsansız Sualtı Aracı ve 'Tarla Bekçisi' projesiyle finalde yarışacak yavrularımıza gönülden başarılar diliyorum. Azimleriyle, üretkenlikleriyle ve hayallerini gerçeğe dönüştürme kararlılıklarıyla bizlere gurur veriyorlar. Geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji liderleri olarak yolları daima açık olsun."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
500
