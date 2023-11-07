AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman'ın oğlu Ata Alp Kocaman'a doğum günü sürprizi yaptı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı, şehit oğluna doğum günü sürprizi yaptı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman'ın oğlu Ata Alp Kocaman'a doğum günü sürprizi yaptı.

Bakan Göktaş, Galatasaray taraftarı olan Ata Alp'e doğum günü sürprizi yapıp, Galatasaraylı futbolcular tarafından imzalanan forma hediye etti. Bakan Göktaş, şehit oğlu Ata Alp'e yeni yaşının mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulundu.

Bakan Göktaş, bakanlık olarak şehit yakınları ve gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Onları her fırsatta ziyaret ediyoruz. Onların bize bıraktıkları emanete her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.