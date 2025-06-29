Aile Bakanı Göktaş, Şehit Albay Maden'in Ailesiyle Görüştü

Aile Bakanı Göktaş, Şehit Albay Maden'in Ailesiyle Görüştü
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Libya'da görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'in ailesiyle telefonda görüştü, taziye dileklerini iletti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Libya'da görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'in ailesiyle telefonda görüştü, taziye dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Libya'da görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 53 yaşındaki Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'in ailesiyle telefonda görüştü. 2017'den bu yana koruyucu ailelik yapan Maden ailesine taziye dileklerini ileten Bakan Göktaş, şehidin iki onurlu görevi aynı anda üstlenmiş olmasının kendisini derinden etkilediğini belirtti. Göktaş, Maden çiftinin 2017'den bu yana 8 yaşındaki Ela'ya koruyucu ailelik yaptığını belirterek, "Şehidimizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli bir mensubu olarak vatan müdafaasında görev almasının yanı sıra, aynı zamanda koruyucu aile olarak da bir yavrumuzun hayatına dokunduğunu biliyoruz. Bu iki onurlu görev ve sorumluluğu aynı anda üstlenmesi, onun örnek bir şahsiyet olduğunu gösteriyor. Vatanına ve evlatlarımıza adanmış böyle kıymetli bir ismin vefatı bizleri derinden üzdü. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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