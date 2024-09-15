Bakan Göktaş'tan Sakarya Hendek'teki Patlama ile İlgili Açıklama

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada yaptı. Göktaş, "Sakarya Hendek'te bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda yaralanan ve olaydan etkilenen vatandaşlarımız için psikososyal destek ekiplerimizi ivedilikle görevlendirdik. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum, geçmiş olsun" dedi.