Bakan Göktaş'tan Sakarya Hendek'teki Patlama ile İlgili Açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sakarya Hendek'teki patlama sonrası yaralanan vatandaşlar için psikososyal destek ekiplerinin görevlendirildiğini duyurdu ve yaralılara acil şifalar diledi.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada yaptı. Göktaş, "Sakarya Hendek'te bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda yaralanan ve olaydan etkilenen vatandaşlarımız için psikososyal destek ekiplerimizi ivedilikle görevlendirdik. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum, geçmiş olsun" dedi.