Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Otizmli Bireyler ve Aileleri İçin Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelini Hayata Geçiriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Otizmli bireyler ve aileleri için 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelimizi' hayata geçiriyoruz. Bu modelimizle Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren otizmli çocuğu olan her aile için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz. Bu modelle, otizmli bireyler tanı aldıktan sonra kendilerine ve ailelerine destek olacağız." dedi.

Göktaş, Bakanlığının Afyonkarahisar İl Müdürlüğünde düzenlenen, "Otizmli Bireyler ve Aileleri İçin Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Tanıtım Toplantısı"nda, "ana yurdunda", engelli bireylerin hayatlarına dokunan kıymetli ailelerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

Otizmli bireylerin "Evimizin içinde bir melek var" diyen ailelerinin sevgisiyle, şefkatiyle hayata tutunduğunu belirten Göktaş, "Bakanlık olarak, 'önce insan' diyerek dezavantajlı gruplar dahil toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla vatandaşlarımızın refahı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelliler için eğitim, bakım, rehabilitasyon, istihdam ve erişilebilirlik başta olmak üzere her alanda önemli politikaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, "Her engelli birey bizim için özeldir, kıymetlidir. Bu bilinçle hareket ederek engel gruplarına özel, detaylı ve ilerici çalışmalar yürüttük." ifadesini kullandı.

Özel gereksinim sahibi her vatandaşa, ihtiyacı doğrultusunda destek verdiklerini söyleyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu engel gruplarından biri de otizm. Otizmli bireylerimizin her türlü yaşam ihtiyacının yanı sıra ekonomik ve sosyal desteklerle hayata aktif katılımlarına destek olduk. Bu sosyal desteklerimizden biri de ailelerimizle bir araya gelip hemhal olduğumuz Aile Buluşmalarımızdır. Şunu çok iyi biliyoruz ki otizmden sadece çocuklarımız değil, siz değerli ebeveynlerimiz de oldukça etkilenmektedir. Sorumluluklarınızın farkındayız. Üstlendiğiniz bu sorumluluğu paylaşmak, sizlere bir nebze de olsa destek olmak amacıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün bir araya gelmemiz vesilesiyle sizlerle bir müjdemizi paylaşmak istiyorum: Otizmli bireyler ve aileleri için 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelimizi' hayata geçiriyoruz. Bu modelimizle Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren otizmli çocuğu olan her aile için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz. Bu modelle, otizmli bireyler tanı aldıktan sonra kendilerine ve ailelerine destek olacağız. Danışmanlarımız her aileye, ihtiyaçları doğrultusunda belirli aralıklarla takibini yapmak üzere bir çalışma planı oluşturacak. Bu süreçte ailelerimize otizmle ilgili doğru ve geçerliliği ispatlanmış bilgiler sunacağız. Otizmli bireylerin ihtiyaçları ve sunulan hizmetler konusunda ailelerimizi bilgilendireceğiz. Böylece, otizmli bireyin en uygun hizmetlere ulaşması için aileyle birlikte çalışarak karar alma süreçlerine yardımcı olacağız. Ailelerimize psikososyal destek hizmeti vereceğiz. Gerektiğinde ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi için sosyal yardım araçlarımızı devreye sokacağız. Kurumlar arası işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle otizmli bireyler ve ailelerinin hak ve hizmetlerden yararlanabilmesi için Bakanlığımız dışında diğer bakanlıklarla işbirliği halinde bu hizmeti sizlere sunacağız."

"Her 36 çocukta 1"

Etkili müdahale hizmetlerine ne kadar erken başlanırsa otizmli bireyin gelişimsel ilerleme kaydetme olasılığının o kadar fazla olduğuna dikkati çeken Göktaş, yapılan araştırmaların son yıllarda otizm yaygınlık oranlarının hızla arttığını gösterdiğini belirtti.

Göktaş, 2023 yılında otizm yaygınlığı oranının her 36 çocukta 1 olacak şekilde gözlemlendiğini dile getirerek, "Bu artış hızı, bizlere otizmli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal hizmetlerde geliştirdiğimiz politikaların ne kadar önemli ve yerinde olduğunu bir kez daha ispat etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Otizm Spektrumlu Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı" kapsamında faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Eylem planımızla erken tanı için otizm tarama programı ve ardından en etkili hizmetin sunulması için erken müdahale programı oluşturduk. Böylece özel eğitim sisteminin güçlendirilmesini sağladık. Yine Eylem Planıyla bu alanda ihtisaslaşmış bakım modeli geliştirerek otizmli bireylerimize nitelikli bakım hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Afyonkarahisar, İstanbul, Kayseri ve Sakarya'da ihtisaslaşmış 4 yatılı bakım, Ankara, Antalya, Aydın ve Mersin'de 4 gündüz bakım kuruluşumuzla hizmet veriyoruz. Yeni açılacak kuruluşlarımızla birlikte kapasitemizi artırarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Bunun yanı sıra ailesi yanında bakımı mümkün olamayan otizmli bireylere ihtisaslaşmış yatılı ve gündüzlü merkezlerimizde bakım hizmeti sunuyoruz. Bu merkezlerimizde otizmli bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlıyoruz. Ayrıca ailelere de destek olduğumuz bu merkezlerimizin kurumsal kapasitesini artırıyoruz. Diğer taraftan II. Ulusal Otizm Eylem Planı için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Tüm çalışmalarımızı, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerle işbirliği içerisinde tüm tarafların taleplerinin alındığı şeffaf bir süreçle yürütüyoruz. Bakım kuruluşlarımızdaki donanımlı ve alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla bakım hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artıracağız."

Ailelerin hayatını kolaylaştırmak için yeni modelleri uygulamaya koymaya devam edeceklerini de anlatan Göktaş, "Toplumun her bir ferdinin hiçbir ayrım gözetmeden hayatın her alanında yer almalarının ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli katkıları olduğuna inanıyoruz." sözlerini sarf etti.

Engellilerin, hayatın her alanında aktif rol almaları için devrim niteliğinde politikaları hayata geçirdiklerini belirten Göktaş, "Elde ettiğimiz kazanımlarla bugün engellilerimizin farklı alanlarda gösterdiği başarılarla gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda her birine destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, toplantı öncesi otizmli çocuklarla Otizm Farkındalık Etkinliği kapsamında beyaz bir beze el basma etkinliğini de gerçekleştirdi.