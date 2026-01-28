Haberler

Bakan Göktaş, Nijeryalı Mevkidaşı Imaan Sulaıman ile Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı ile aile merkezli sosyal politikalar üzerine ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı Imaan Sulaiman-Ibrahim ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun küresel yansımalarını ve aileyi merkeze alan sosyal politikalarımız doğrultusunda atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. Bu kapsamda, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımızı doğrudan uygulayan Nijerya ile gerçekleştireceğimiz iş birliklerini son derece kıymetli buluyoruz. Sadece ülkemiz için değil, tüm dünya aileleri için daha huzurlu bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
