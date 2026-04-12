Bakan Göktaş'tan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Şüphesiz ki, biz zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, insanlığın sesi olmayı, daha adil bir dünyanın var olabileceğini en güçlü sesle vurgulamayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Gazze'deki soykırımın baş aktörü, insanlık tarihinin kara lekesi Netanyahu, hadsizce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatmaktadır. Biyografisi savaş suçlarından ibaret olan, tarih sayfalarında sivil ölümleriyle anılan Netanyahu'nun tüm insanlığa hesap vereceği gün elbet gelecektir. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden her yaştan insanı katleden caniler cezasını çekecektir. Şüphesiz ki, biz zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, insanlığın sesi olmayı, daha adil bir dünyanın var olabileceğini en güçlü sesle vurgulamayı sürdürecektir."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi

Müzakereler sürerken, Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış
Gülsim Ali’den şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler
Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi

Kahreden kaza: Genç öğretmen ve babası birlikte can verdi

Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti
Tuğba Ekinci'den estetik hamlesi

Ünlü isimden olay yaratan estetik çıkışı: Yaptırmayanı dövüyorlar!
Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem

Taraftarına olay mesaj: Bunu asla kabul edemem
Mersin'de tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi öldü

Daha 17 yaşındaydı! Akılalmaz dikkatsizliği, canından etti