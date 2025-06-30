Bakan Göktaş'tan Mizah Dergisine Tepki: 'Alçak Provokasyon'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin, "Bu alçak provokasyonu yapanların iyi bilmesi gerekiyor ki, bu aziz millet ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberine dil uzatılmasını asla sineye çekmez." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı ne mizah olabilir ne de ifade özgürlüğü. Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce önderimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Hz. Musa'yı tasvir cüreti sınırları aşmış, milletin canından aziz bildiği kutsalına saldırıya varmıştır. Milyarlarca insanın kutsalına saldırmak marifet, rezilliği sanat diye pazarlamak cesaret sanılıyor. Bu alçak provokasyonu yapanların iyi bilmesi gerekiyor ki, bu aziz millet ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberine dil uzatılmasını asla sineye çekmez. Bu çürümüş zihniyetin temsilcileri yaptıkları terbiyesizliğin ve hadsizliğin hesabını hem vicdan hem de hukuk önünde verecektir."